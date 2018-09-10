Metro Turizm'de yine taciz skandalı! 'Ortalığı karıştırma'

Adı sık sık taciz, şiddet ve kaza haberleriyle anılan Metro Turizm, yine bir taciz skandalına karıştı.

SEDA BALMUMCU - BİRGÜN/ Dün akşam 18:30’da Hatay’dan Bursa’ya sefer yapan 31 HG 244 plakalı Metro Turizm otobüsünde Suriyeli bir kız çocuğunun, muavinin cinsel tacizine maruz kaldığı iddia edildi. Otobüsün şoförü olayın yaşandığını inkâr etmezken, muavin ise dinlenme tesisinde indirildi. Öte yandan aile ise olaydan şikayetçi olmadı.



Aynı otobüste seyahat eden yolculardan Ezgi Deveci ve E.Ö., tanıklıklarını BirGün’e anlattı.

Otobüs yolcularından Ezgi Deveci, "Dün akşam 18.30’da Hatay- Bursa seferi yapan Metro Turizm aracıyla Eskişehir’e gitmek üzere yola çıktım. Sabah 05:00 sularında Ankara- Eskişehir yolunda E.Ö. ,‘Bu otobüste bir sorun var’ diye bağırdı, ardından uyandım ışıkları açtılar” dedi.

"E.Ö.’nün çaprazında orta kapının arkasında Suriyeli bir kadınla kızı oturuyordu, sonra ışıkları kapattılar biz ne olduğunu anlayamadık” diyen Deveci, E.Ö.’nün kötü kokudan rahatsız olduğu için bağırdığını düşünerek geri uyuduğunu daha sonra Ankara-Eskişehir arasında Başkent mola tesisinde otobüsün mola verdiğini ve çocuğun annesi olan Suriyeli kadının Arapça, 'Bak burada da bir sürü kadın var' dediğini ifade etti.

Deveci, Bunu duyunca işkillendim. E.Ö.’nün yanına gittim, ne olduğunu sorduğumda ise muavinin Suriyeli kız çocuğunu taciz ettiğini söylediğini aktardı.

“Tuvalete kızın yanına gittim. Aile Türkçe bilmiyor. Ben Arapça anlıyorum ama çat pat konuşuyorum. Olayı anlattırdım. Muavin, orta kapının arka tarafında bulunan boşluktan elle cinsel tacizde bulunmuş. Kıza yaşını sordum 15 yaşındaymış” diyen Deveci, daha sonra çocuğun babasına şikâyetçi olmalarını söylediğini ancak babasının, ‘Yok yok muavin özür diledi Allah büyük’ dediğini söyledi.

“ORTALIĞI KARIŞTIRMA”

Otobüse bindiklerinde muavinin ortalıktan kaybolduğunu, daha sonra otobüsteki bir avukatın Bursa’ya gideceğini aileye yardımcı olacağını söylediğini ifade eden Deveci, “Ben Eskişehir’de ineceğim için çocuğun numarasını da aldım ve korkmamasını şikayetçi olmasını söyledim. İnerken çocuğun annesi bana teşekkür etti. Sabah avukat ile konuştuğumda ailenin şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini öğrendim. Çocuğa da telefon numaramı engelletmişler mesajlarım iletilmiyor” dedi.

“SUSTURMAYA ÇALIŞTI”

Otobüse Antakya’dan binen ve ilk bindiğinde bir sıkıntı olmadığını, muavin haddinden fazla samimi olduğunu ama kötü niyetli düşünmek istemediğini söyleyen E.Ö., muavinin gece kendi kafasının altına yastık koymaya kalktığı, uyuduğu için irkildiğini, 1 saat sonra da gelip üstünü örtmeye kalktığını ve rahatsız olduğunu ifade etti.

“Suriyeli aile benim çaprazımda, orta kapının arkasında oturuyorlardı. Saat 05:00 gibi gözümü açtığımda camdan, muavinin yansımasını gördüm. Bir şeyler yapıyordu telaşlı bir hali vardı. Daha sonra çocuğun annesi, Arapça kızımı elliyorlar dedi. Türkçe bilmediği için hareketlerle gösteriyordu muavin susturmaya çalıştı. Ben de ışıkları açın burada bir sorun var durdurun arabayı dedim, ışıkları açtılar ama muavin gidip kapattırdı” diyen E.Ö., Başkent mola tesisinde durduklarında şoförle konuşmaya gittiğini; Şoföre, “size ışıkları açın diye bağırdım ne olduğunu sormadınız burada muavin çocuğu taciz ediyor” dediğini ifade etti.

“İNKAR ETMEDİ”

Şoförün olayı yanlış anladığını söylediğini ve muavinin yanlarına gelerek “Senden başka kimse bu durumdan şikâyetçi değil sana ne oluyor” dediğini ifade eden E.Ö “Ailenin şikâyetçi olduğunu söyledim. Çocuk korkudan titriyordu aile dil bilmediği için çok korkuyordu. Otobüste Arapça konuşan tek kişi muavindi bu sizin yaptığınız insanlık mı diye bağırmaya başladım. Polisi arayıp şikâyetçi olduk ancak polis Bursa otogarında polis olduğunu, gidince orada şikâyetçi olabileceklerini söyledi” dedi.

Muavinin yaptığı şeyi hiç inkâr etmediğini söyleyen E.Ö., “Suçsuz olsa inkar ederdi, defalarca çocuğu susturmaya çalıştığını gördüm. Çocuğun bu muavin ile gidemeyeceğini söyledim şoför muavini arkaya göndermeyeceğini söyledi sonra muavin ortadan kayboldu, yeni bir muavin geldi” dedi.

E.Ö., “Şoför o kadar rahattı ki sanki her gün yaşadıkları bir olay gibi davranıyordu, firmanın adını korumaya çalışıyordu. Muavinin çıkışını verdiririz deyip geçiştirdi. Çocuğun annesine şikâyetçi olması için yalvardım. Polisi aradığımızda sadece Bursa otogarında şikâyetçi olsunlar dediler. Muavin ailenin korktuğunu ve dil bilemediğini bildiği için ondan cüret aldı” ifadelerinde bulundu.

Aynı otobüste yolculuk yapan bir avukat, Bursa’da ineceği ve adliyeye gideceği için şikâyetçi olmak isterlerse yardımcı olabileceğini ve Arapça bilen bir yolcu aracılığı ile iletişim kurduklarını ifade etti.

Avukat, “Sabah inince beni bekliyorlardı yanlarına gittim şikâyetçi olmak istemediklerini söylediler. Eğer çekindiğiniz, korktuğunuz bir şey varsa başlarına bir şey gelmeyeceğini söyledim birkaç kez tekrarladım ancak şikâyetçi olmak istemediler. Suç da çocuk 15 yaşında olduğu için şikâyete bağlı bir suç o yüzden ısrar etmekten başka yapabileceğim bir şey yoktu maalesef ikna edemedim” dedi.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPMADI

Konuyla ilgili bilgi almak için görüştüğümüz Metro Turizm Hatay şubesi, “Bu konu hakkında tarafınıza bir bilgilendirme paylaşamayız. Bu konu hususunda birçok şikâyet ve talep oluşturulabiliyor. Geldiyse ya da gelmediyse tarafınıza bilgi veremeyiz yetkililer zaten ilgilenir” dedi.