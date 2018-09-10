Yıldırım imzaladı: O ülkeye 'eğitim kurumu' yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye’den öğretmen görevlendirdiği anaokulunda Türk kültürü ve Türkçe öğretilecek.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın başbakanlığı döneminde Belarus’ta imzalanan işbirliği anlaşması ile yapımına başlanılan Türk kültürü ve Türkçe’nin de öğretileceği 18 numaralı anaokulu hizmete açıldı.

inali Yıldırım, başbakanlığı döneminde, Şubat ayında Belarus’un başkenti Minsk’e resmi bir ziyarette bulundu. Ziyarette, Yıldırım’ın talimatı ile Türkiye Maarif Vakfı ve Minsk Belediyesi işbirliği ile bir anaokulu yapılması anlaşması imzalandı. Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı döneminde de yakından ilgilendiği anaokulu, yapımının tamamlanmasının ardından açıldı. Açılış törenine, Türkiye’nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama, Minsk Belediyesi Eğitim Komitesi Başkanı Maria Kindyrenko, Minsk Merkez İlçesi İdaresi Başkanı Dmitriy Petrusha ve diğer yetkililer katıldı.

Törende bir konuşma yapan Türkiye’nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama, projenin Şubat ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın Belarus ziyareti sırasında varılan bir anlaşma sonucu ortaya çıktığını belirterek ” Belarus’ta ilk defa okul öncesi eğitim alanında yakın iş birliği yapıyoruz. Bu anaokulunda eğitim görecek çocuklar, iki ülkenin geleceğini inşa edecekler, aynı zamanda Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin önemli bir halkası olacaklar.Belarus’ta bir anaokulunda Türkçe grubunun açılması ilk deneyim olacak ve başarılı olunması halinde uygulama, eğitim alanında benzer projelerin de bir öncüsü olma görevini görecek” diye konuştu.