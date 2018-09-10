Ameliyatlar durdu: Binlerce çocuk mağdur

Biyonik kulak (Koklear implant) paket ücretlerinde artışa gidilmesi nedeniyle hastaneler ve üretici firmalar arasında anlaşmazlığa neden oldu. Cihaz satışlarının durdurulması nedeniyle biyonik kulak ameliyatları şu an yapılamıyor. Bu ameliyat işitme engelli doğan bir çocuğun tedavisi için çok önemli. Bir işitme cihazının fiyatı 2 bin ile 16 bin arası değişiyor.

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, odyometrist Melisa Arslan, “Sağlık artık parayla alınacak hale dönüştürüldü. Gelişmiş toplumlarda işitme cihazı tıpkı bir gözlük gibi yaygın olarak kullanılıyor” diyerek konuya ilişkin acil bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise Meclis gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Ameliyatların durdurulmasının doların yükselmesiyle ilgisi nedir?” diye sordu.

‘BU SESE KULAK VERİN’

Odyometrist Arslan, bu sorunun üretici firmalar ve hastaneler tarafından acil bir şekilde anlaşma sağlanarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyerek koklear implant yönteminin neden önemli olduğunu anlattı.

Arslan şöyle konuştu: “İşitme kaybı doğuştan önce veya doğuştan sonra meydana gelen nedenlerle kulağın ses duyma özelliğini tamamen veya kısmen kaybetme durumuna verdiğimiz isim. Duyma kaybının derecesine ve nedenine göre kulağın cihazlandırılması gerekebilir. Örneğin iç kulaktaki bir nedenden dolayı oluşan işitme kaybı, kalıcı bir kayıp ve tedavisi daha zor. Bu tür hastalarımıza cihazlandırma yapmaktayız. Bu cihazların oldukça farklı çeşidi de bulunmakta. .Fakat günümüzde son yıllarda oldukça gelişmiş olan koklear implant yöntemi, işitme kaybının tedavisinde oldukça büyük bir rol oynuyor. Duymayan insanların bu seslerine kulak vermemiz gerekiyor.”

KİMLER KULLANIYOR?

Koklear implantı kimler kullanıyor? Arslan bu soruya yanıt verirken şöyle devam ediyor: “Koklear implant, bilateral ileri-çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan, işitme cihazından yarar görmeyen veya Sağlık Bakanlığı İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından koklear implant uygun görülen kişiler kullanır. Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması halinde maliyet kurumca karşılanırdı. Firmaların koklear implant malzeme fiyatlarında artış yaptığı ve yapılan görüşmelerde firmalardan fiyat indirimi sağlanamadığından ne yazık ki biyonik kulak ameliyatları durduruldu.”

‘PAZAR BÜYÜK, YERLİ ÜRETİM YOK’

Özellikle tıbbi cihazların yurtdışından ithal edilmesi ve döviz kurlarının yükselmesi biyonik kulak ameliyatı olmayı bekleyenleri etkiledi. Hiçbir ekonomik sorununun bu ameliyatı durdurmak için bir gerekçe olmadığını vurgulayan Arslan son olarak; “Sessiz kalmak hiçbir çocuğun hakkı olmamalı. Burada ki problem her sektörde olduğu gibi kendi teknolojimizi kendimizin üretememesinden kaynaklanıyor. Halen tıbbi cihaz ihtiyacının yüzde 90’ını ithalatla karşılıyoruz. Oysa Türkiye, en fazla tıbbi cihaz ihtiyacı olan 30 ülke arasında yer alıyor. Yani pazar büyük ama işitme cihazlarında yüzde 100 yerli üretim yok. Sağlık artık parayla alınacak hale dönüştürüldü. Gelişmiş toplumlarda işitme cihazı tıpkı bir gözlük gibi yaygın olarak kullanılıyor. Bizde ise bir özrün simgesi olarak görüldüğü için kullanım oranı düşük.”

CHP’Lİ VEKİL SORDU: KAÇ ÇOCUK SIRA BEKLİYOR?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, hastanelerde yapılması durdurulan ve bu nedenle çocukların işitme kaybı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı biyonik kulak ameliyatlarını Meclis gündemine taşıdı. Antmen, Sağlık Bakanı Fahretin Koca’ya, biyolojik kulak ameliyatlarının neden yapılmadığını, bu ameliyatlar için kaç çocuğun işitme engeliyle karşı karşıya kaldığını, ameliyatların durdurulmasının doların yükselmesiyle ilgisini sordu.

Antmen, Sağlık Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde şöyle devam etti:

– Şu anda kaç çocuğun biyonik kulak ameliyatı olması gerekmektedir? Kamu ve özel hastanelere yapılan başvuru sayısı nedir? Kaç aile konuyla ilgili sıra beklemektedir?

– Son 5 yılda kaç çocuğa biyonik kulak ameliyatı yapılmıştır? Bu ameliyatlarda hastaneler ücret talep etmekte midir? Etmekteyse ne kadar ücret talep edilmektedir?

– Biyonik kulak ameliyatı için kullanılan ekipman ve cihazların hangileri ithal edilmektedir? Bu ithalata ne kadar harcanmaktadır? Bahsi geçen ithalatı hangi firmalar yapmakta, ne kadara almakta ve hastanelere ne kadara satmaktadır? Bu ithalat ve hastanelere satış dolar ile mi gerçekleştirilmektedir?

– Sorunun biran önce çözümü ve çocukların ivedi şekilde ve ücretsiz biçimde bu ameliyatı olmaları için ne tür girişimlerde bulunacaksınız?