Röntgen odasında cinsel istismarın şok eden savunması!

Şeyma Ulusoy/ Sözcü- Küçük kızın babası "Kızımın çığlığını duyduğumda aklıma sadece makine üstüne düştüğü için can çekiştiği geldi. Hastanede böyle bir olay yaşayacağımız aklımın ucundan bile geçmezdi. Şükürler olsun ki kızım çığlık attı" derken istismar şüphesiyle tutuklu bulunan tekniker ise kendisini "Röntgen filmini çekebilmek için dudaklarına dokundum. Makineyi de ben sanmış olabilir. Taciz iddiasını kabul etmiyorum" diye kendini savundu.

İstanbul Esenler'de 31 Haziran'da gerçekleşen kan donduran taciz olayıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırladığı iddianame tamamlandı.

BOĞAZINDAKİ İLTİHAP İÇİN HASTANEYE GİTTİ

Savcılık dosyasına göre; küçük H.Y.'nin boğazındaki iltihap nedeniyle Esenler'de bulunan özel bir hastaneye anne ve babası ile birlikte gitti. Doktorun küçük kızın röntgen filmini istemesi üzerine baba V.Y. radyoloji bölümüne kızını götürdü. Şüpheli tekniker A.C.Ö., küçük kızı röntgen odasına alarak kapıyı kilitledi.

RÖNTGEN ODASINDA DEHŞET ANLARI!

Küçük kızdan gözlerini kapayıp ağzını açmasını isteyen A.C.Ö. , ardından küçük kızın gözlerini elleriyle kapatarak cinsel tacizde bulundu.

KÜÇÜK KIZ ÇIĞLIK ATINCA BABASI HAREKETE GEÇTİ

İddianameye göre; 6 yaşındaki H.Y. gözlerini açması ile yaşadığı olayın şokuyla kapıda bekleyen babasına çığlık atarak seslendi. Bu arada hastanenin özel güvenlik görevlileri de yardıma koştu. Küçük kız röntgenini çeken erkek sağlık görevlisinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Güvenlik görevlilerince polise teslim edilmek üzere yakalanan tekniker, bir odaya kapatıldı. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan şahıs, hastanenin arka kapısından çıkarılarak polis merkezine götürüldü.

TEKNİKER TUTUKLANDI

Olayın şokunun ardından aile, tekniker A.C.Ö.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan A.C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma neticesinde, tekniker A.C.Ö. hakkında “Nitelikli cinsel istismar” suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapsi istenerek dava açıldı.

“GÖZÜ KAPALI OLDUĞU İÇİN YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİR”

Savcılık ifadesinde sanık A.C.Ö. yanlış anlaşıldığını söyleyerek, “Olay anında küçüğün bağırmasının sebebi, biz içerideyken filmi çekebilmek için çocuğun yüzünü statif denen aleti dayamam gerektiği için olmuş olabilir. Bu alete dayandığı sırada dudakları düzgün olması gerekiyondu. Küçük hasta sürekli dudaklarını içe doğru büküyordu. Bu da film çekimini engelliyordu. Elimle dudaklarına dokunup düzeltmeye çalıştım sırada çığlık attı. Gözü kapalı olduğu için paniklemiş olabilir. Çocuk korkunca kapıyı açtım ve çocuğun bağırması ile kapıyı açmam arasındaki süre maksimum 15 saniyedir. Ben çocuğun ağzına dokunduğum için elimi cinsel organım zannetmiş olabilir. Gözü kapalı olduğu için yanlış anlamış olabilir'' dedi.