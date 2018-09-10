Cumartesi Anneleri'nden Soylu hakkında suç duyurusu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek için her cumartesi günü Taksim Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından yapılan açıklamada, suç duyurusunun bugün (10 Eylül 2018) Çağlayan Adliyesi'nde saat 12.00'de yapılacağı ifade edildi. İHD'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi Annelerinin her hafta Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirdiği barışçıl protestosuna İstanbul valisinin talimatıyla güvenlik güçleri Cumartesi Anneleri/insanları ile derneğimizin üye ve yöneticilerine saldırmış, zor kullanarak yerlerde sürüklemiş, darp ederek gözaltına almıştır. Ardından gaz bombaları, plastik mermiler atılmış saatlerce süren saldırılar gerçekleşmiştir. Daha sonra Cumartesi Anneleri ile derneğimizce yapılmak istenen etkinlikler hukuka aykırı bir şekilde yasaklanmıştır.

25 Ağustos'tan bu yana başlayarak devam eden yasaklamalarla ifade özgürlüğümüzü engelleyen güvenlik güçleri ile İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Cumartesi Annelerine dönük hakaret, tehdit içeren açıklamaları nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Cumartesi Anneleri/İnsanları ve İnsan Hakları Derneği olarak suç duyurusunda bulunuyoruz."