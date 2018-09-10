Uzaklaştırma kararı yine koruyamadı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Cami Mahallesi'nde S.P. (67), uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen eve gelerek eşi E.P. (45) ile görüşmek istedi. E.P'nin kapıyı açmaması üzerine tabancayla ateş edip kilidi kıran S.P, eve girerek eşine ateş açtı.
Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.P, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, S.P'yi evin yakınındak parkta, olayda kullandığı belirtilen tabancayla gözaltına aldı.