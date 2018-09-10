Meclis’e ‘kömür’ şikâyeti

Manisa’nın Salihli ilçesinden U.Y, “hane başına 30 torba olarak dağıtılan kömürün kendisine 29 torba olarak verildiğini” ileri sürerek, TBMM’ye şikâyette bulundu.

SELDA GÜNEYSU - CUMHURİYET/ Manisa Valiliği ise Meclis’e verdiği yanıtta, “U.Y’nin Salihli Kaymakamlığı’na herhangi bir eksik kömür alımı şikâyetinde bulunmadığını” belirterek,

“U.Y’ye 9 yılda 4 bin 625 TL tutarında yardım yapıldığını” açıkladı.

Manisa Salihli’den TBMM Dilekçe Komisyonu’na dikkat çeken bir şikâyet dilekçesi geldi. Salihli’den U.Y, “hane başına 30 torba olarak dağıtılan kömürün kendisine 29 torba verildiğini” savunarak, “ kömür yardımlarının beş yıl geriye dönük olarak titizlikle incelenmesini” talep etti. Meclis Dilekçe Komisyonu da U.Y’nin dilekçesini işleme alarak, konuyu Manisa Valiliği’ne sordu. Valilikten Meclis’e gönderilen yanıtta ise şu ifadeler yer aldı:

“Salihli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nca muhtaç ailelere yapılan kömür yardımlarının kilogram bazında yapıldığı, 2016 yılında 5 bin 400 aileye 4 bin 50 ton kömür yardımı (kişi başı 750 kilogram) yapıldığı, 2003 yılından itibaren muhtaç ailelere kömür yardımı yapılmaya başlandığı ve kömürün eksik verildiğine ilişkin (torba kilogram olarak) bugüne kadar kaymakamlığa herhangi bir şikâyet ve müracaatın olmadığı görülmüştür.”