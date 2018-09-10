Özel harekat polislerini taşıyan araç kaza yaptı

Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Batman ve helikopterle getirildikleri Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde oparasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan araç, sürücüsünün kontorülnden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 6 polis yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saat 07.45 sıralarında, Hasankeyf ilçesi kırsalında operasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu, 6 özel harekat polisinin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, yaralı polisler için olay yerine sevk edilen helikopter ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.