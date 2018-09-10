Ayçiçek yağına soya karıştıran üreticiye hapis

Gaziantep’te ayçiçeği yağına soya karıştıran üreticiye hapis cezası verilmesi, ‘hileli gıda’ üretenlerin Kabahatler Kanunu uyarınca para cezasıyla kurtulması uygulamasının sona ermesi açısından bir milat olarak nitelendiriliyor.

Gaziantep 4. Asliye Ceza Mahkemesi, bir firmanın 2015'te ürettiği ayçiçeği yağında Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı şekilde soya yağı tespit edilmesi üzerine açılan davayı 28 Ağustos'ta karara bağladı. Hileyi yapan firma sahibine 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 5 gün hapis karşılığı idari para cezası cezası verildi.

Ceza ertelenirken firma sahibinin 1.5 yıl adli denetimde kalmasına karar verildi. Dava, Tarım İl Müdürlüğü ve Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nin (BYSD), ‘kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş gıda satma' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasının ardından açılmıştı.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'ye konuşan BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, bugüne kadar benzer davalarda Kabahatler Kanunu kapsamında cezaların verildiğine dikkat çekerek gıdada hileli karışımın ilk kez ‘halk sağlığını tehdit' suçundan TCK'nın 186. maddesine göre değerlendirildiğini söyledi.

Büyükhelvacıgil, ülkenin farklı yerlerinde açılmış çok sayıda davalarının olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İlk kez bu davada bilirkişi tağşişli ürünün kişi sağlığı üzerindeki negatif etkilerini net bir şekilde dile getirdi. Mahkeme de ilk kez bu kadar uzun hapis cezasına hükmetti. Bu da hileli gıda üreten herkes için net bir mesaj. Artık yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. Bu hepimizin gıda güvenliğini güvence altına alan bir karar. ‘Gıdada hile yapıyorum, başıma bir şey de gelmiyor' dönemi sona eriyor. Genelde hileli gıdada ‘para cezasını öderim, yoluma devam ederim' bakışı hâkimdi. Oysa bu karar, tüm bu ezberleri bozacak nitelikte. Mahkeme ve bilirkişi, bu davada net bir şekilde gıdada yapılan hile nedeniyle tüketicilerin sağlığının olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti ve bu suçu işleyen kişiye hapis cezası verdi. Tağşiş, düzgün üretim yapan firmaların rekabet gücünü kırıyor, tüketicinin de yanıltılmasına da yol açıyor. Artık güvenilir gıdaya bir adım daha yakınız. Bu kararın gıda güvenliğiyle ilgili davalarda da emsal olmasını bekliyoruz."