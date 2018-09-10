Ahmet Hakan'dan yeni havalimanına isim teklifi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul’a yapılan yeni havaalanına 'Mustafa Kemal' ismi verilmeli diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'e yönelik açıklamalarını hatırlattı.

Hakan, "Madem Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erdoğan’ın da vurguladığı gibi milletimizin gözbebeğidir. İstanbul’a yapılan yeni havaalanına onun adının verilmesi çok daha münasip olacaktır" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun" başlığıyla (10 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre önce yaptığı bir konuşmada şöyle demişti:

Milletimizin Gazi’ye hürmeti sonsuzdur.

Milletimizin Mustafa’ya saygısında en küçük bir tereddüt yoktur.

Milletimizin Kemal’le de en küçük bir sorunu bulunmuyordur.

Milletimizin soyadı olarak kendisine verdiği Atatürk konusunda da hiçbir sıkıntısı olmadığı gayet iyi biliyoruz.

Madem böyledir...

Madem Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erdoğan’ın da vurguladığı gibi milletimizin gözbebeğidir.

O halde...

İstanbul’a yapılan yeni havaalanına onun adının verilmesi çok daha münasip olacaktır.

“Ama eskisinin adı Atatürk Havaalanı’ydı... Yenisinin bir farkı olmalı... Yenisini eskisinden ayırt etmek açısından bu farklılık şart...” falan diye itiraz edilirse...

O zaman...

“Mustafa Kemal Havaalanı” olsun.

Madem...

Mustafa milletimizin Mustafa’sı, madem Kemal milletimizin Kemal’i, madem havaalanı milletimizin havaalanı...

E niye duruyoruz ki?"