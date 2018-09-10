10 Eylül 2018 07:34

TSK'dan son dakika açıklaması

TSK'dan son dakika açıklaması
Şırnak kırsalında düzenlenen hava harekâtında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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