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10 Eylül 2018 07:34
TSK'dan son dakika açıklaması
Şırnak kırsalında düzenlenen hava harekâtında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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