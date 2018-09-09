Torbalı'da orman yangını

İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)- Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bugün saat 16.00 sıralarında kırsal Kaplancık Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak, yakındaki zeytinliklere de ulaştı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 3 helikopter, 4 arazöz sevk edildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

ALEVLER 2.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2.5 saatte söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 2 hektar makilik alan küle döndü. Köylülerden Zeki Şoluan'a ait 700 metrekarelik zeytinlik de alevlerden zarar gördü. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.