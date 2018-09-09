Eylem hazırlığında 5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bugün Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Şırnak Küpeli Dağı Güleşli bölgesinde, kış üstlenmesi ve eylem hazırlığında bir grup terörist tespit edildi. Söz konusu bölgeye yapılan hava destekli operasyonla, 5 terörist de etkisiz hale getirildi.