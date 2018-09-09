Piknikte kahreden ölüm!

Olay, saat 13.00 sıralarında, Beyşehir ilçesindeki Üstünler Karaburun plajında meydana geldi. Konya'nın Ilgın ilçesinden Beyşehir Gölü kenarına ailesiyle piknik yapmak için gelen Ömer Emin Eraydın, yüzmek için suya girdi.

Bir süre kıyıda yüzen Eraydın, açıldıktan sonra gözden kayboldu. Eraydın'ın kıyıya dönmemesi üzerine aile fertleri, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Göle gelen dalgıçlar, kıyıdan 100 metre açıkta ve 3 metre derinde Ömer Emin Eraydın'ın cansız bedenini buldu. Eraydın'ın cesedi sudan çıkarılırken, ailesi, sinir krizi geçirdi. Ömer Emin Eraydın'ın cansız bedeni, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.