Olay, Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi'nde dün meydana geldi. Akrabasının kestiği ağacın altında kalan Zeynep Gümüş, ağır yaralandı. Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gümüş, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Zeynep, bugün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
9 Eylül 2018 18:22
Kesilen ağacın altında kalan Zeynep'ten acı haber
Ordu'nun Ünye ilçesinde kesilen ağacın altında kalan Zeynep Gümüş (22) yaşamını yitirdi.
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