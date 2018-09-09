İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, bugün 17.00'de oynanacak Beşiktaş - AltınorduFK maçı nedeniyle Dolmabahçe - Bomonti tünelinin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vodafone Park Stadyumu'nda 17.00'de oynanacak Beşiktaş - AltınorduFK futbol müsabakası nedeniyle Dolmabahçe - Bomonti tünelinin müsabaka bitimine kadar çift yönlü trafiğe kapalı olacağını belirtti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan futbol müsabakası nedeniylestadyum çevresi ve Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çift yönlü olarak geçici süreliğine trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahları kullanınız."