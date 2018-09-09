Seminerde Yeşilçam oyuncularına hakaret

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenler için hazırladığı seminer programında “Sanat ve Toplum” başlıklı seminer için Mürşid Ağa Bağ ismi yer aldı. Bağ, bir zamanlar Samanyolu TV’de Said Nursi’yi canlandırmasıyla biliniyor. Okyanus Koleji ’nin konferans salonunda gerçekleşen seminerin konuşmacısı Mürşid Ağa Bağ, Yeşilçam’ın oyuncularını tek tek hedef aldı. Konuşmasında Fatma Girik’in filmlerinden kendince erotik bulduğu bazı sahneler izleten Bağ, Yeşilçam’ın sanat algısının bu olduğunu söyleyerek ahlaki değerlere uygun olmadığını söyledi.

Sendika.org'un haberine göre, Bağ’ın hakaretleri ve hedef alması Müjdat Gezen ve Yıldız Kenter’le devam etti. Bağ, Müjdat Gezen hakkında alkolik ve tacizci ifadelerini kullanırken Kenter hakkında da hakaretlerde bulundu.

Öğretmenler salonu terk etti

Salonda bulunan Eğitim Sen’li öğretmenler Bağ’ın sözlerine tepki göstererek “Bu nasıl bir sanat anlayışı! Bu aleni bir şekilde aşağılama, hakaret etme ve hedef alma” dedi. Bağ’a tepki gösteren öğretmenler salonu terk etti.

Öğretmenlerin tepki göstermesi üzerine Okyanus Koleji müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü’nü arayarak öğretmenlerin salonu terk ettiğini söyledi.

Suç duyurusu çağrısı

Konu ile ilgili Sendika.Org’a konuşan Eğitim Sen 7 Nolu Şube Başkanı Özlem Tolu, seminer programında, kimi başlıklarda branş öğretmenlerinin kimi başlıklarda ise herhangi branştan belirtilen sayıda öğretmenin katılmasının istendiğini aktardı. Tolu, “Sanat ve Toplum” başlıklı seminerde böyle bir konuşmacının nasıl resmi olarak çağrılabildiğini sordu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, içeriği hakkında bilgi sahibi olmadan böyle bir organizasyonda bulunmasına tepki gösteren Tolu ayrıca böyle bir seminere öğretmenlerin katılımının zorunlu olmasının da kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Eğitim Sen olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne seslenen Tolu “Hangi protokol, hangi gerekçe, hangi amaçla böyle bir insanı bu semineri öğretmenlere vermek üzere çağırıyor ve öğretmenlerin katılımını zorunlu kılıyorsunuz?” diye sordu.

Oyuncular Sendikası ile de görüştüklerini aktaran Tolu onların da konunun takipçisi olmaları ve üyelerinin, oyuncuların haklarına sahip çıkmaları çağrısı yaptı.

Eğitim Sen olarak konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Tolu bu şahıs hakkında sanatçıları hakaret ve aşağılama dolayısıyla suç duyurusu çağrısı yaptı.