Denizlispor asbaşkanına silahlı saldırı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi Denizli- Antalya yolunda meydana geldi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’un Asbaşkanı Necip İrdem, eşi ve 2 çocuğuyla gittiği restorandan evine dönmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Bağbaşı Mahallesi’ne geldiklerinde Necip İrdem, kendisi için yanan kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada sağ taraftan yaklaşan 20 F 1491 plakalı otomobilden, İrdem ve ailesinin içinde olduğu otomobile pompalı tüfekle peş peşe 7 el ateş edildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saldırı sonrası aynı otomobille hızla kaçtı. İrdem, eşi ve 2 çocuğu ise çift korumalı olduğu belirtilen camlar sayesinde silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. İrdem’in otomobilinin sağ ön ve arka kapısı ile sağ ön camında hasar meydana geldi.

Necip İrdem, saldırının şokunu atlattıktan sonra polisi arayıp, yardım istedi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İrdem ve ailesi, ifadesi alınmak üzere Kınıklı Polis Merkezi’ne götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş 7 kartuş bulurken, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'TEHDİT ALMADIM'

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Denizlispor Asbaşkanı Necip İrdem, "Hiçbir düşmanım yok. Herhangi bir tehdit de almadım. Kimseyle de bir işim yok. Saldırıyı kimin yaptığını da bilmiyorum. Kimden şikayetçi olacağım? Ölüm bizi teğet geçti" dedi.