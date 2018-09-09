Aziz Kocaoğlu: Bugün İzmir'in bayramı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in kurtuluşunun 96. yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada 9 Eylül tarihinin İzmir'in bayramı olduğunu vurgulayarak, "Ne güzeldir bugün İzmir'de olmak" dedi. İzmir'in bağımsızlık yolundaki direniş destanının simge kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, "İzmir’i sevmek, Türkiye’yi sevmektir" diye konuştu.



İzmir'in kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene etkinliklerin ev sahibi Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin, resmi kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda İzmirli katıldı. Başkan Aziz Kocaoğlu, "Ne güzeldir bugün İzmir'de olmak" sözleriyle başladığı konuşmasında 9 Eylül'ün Türk tarihi açısından önemine dikkat çekti.



Bugün İzmir'in bayramı

1213 günlük işgalin sonlandırıldığı; Anadolu'nun düşman zulmünden, süngüsünden, dipçiğinden kurtarıldığı günün üzerinden neredeyse bir asır geçmesine rağmen kurtuluş heyecanını hep "ilk günkü gibi" hissettiklerini vurgulayan Başkan Kocaoğlu şunları dile getirdi: "Bugün İzmir'in bayramı… 9 Eylül'ü sıradan bir gün olmaktan çıkaran, yalnızca kentimizdeki işgalin sonlandırılması değil.İzmir’in kurtuluşu, aynı zamanda Türkiye’nin kurtuluşu; özgürlüğümüzün dosta düşmana ilanıdır. İzmir, bağımsızlık yolundaki direniş destanımızın simge kentidir. Bizim için İzmirli olmak ve İzmir’de yaşamak çok özel bir anlam taşır. Biliriz ki, bir ülkeyi sevmek, önce yaşadığı kenti sevmekle başlar. İzmir’i sevmek, Türkiye’yi sevmektir. İzmir’imizle övünür, tarihin ve coğrafyanın bizlere armağanı olan kentimizin üstüne titreriz. Bize emanet edilmiş şehrimizi, gelecek kuşaklara, “içinde yaşamaktan mutlu olacakları” bir kent olarak bırakmayı; tarihi, ahlaki ve vicdani bir ödev olarak görürüz. “İzmirlilik” sözde bir kavram değil, tüm değerleriyle bir kentlilik ve yurtseverlik göstergesidir. Onun için, daima geçmişimizi hatırlayarak ama orada çakılıp kalmadan; birlik ve beraberliğimizi her türlü değerin üzerinde tutarak; bilimle, kültürle, eğitimle ve sanatla örnek bir toplum haline gelmek zorunda olduğumuzu asla unutmayız. Yerelde kalkınmayı kendi kaynaklarımızla gerçekleştirebilecek güçte olduğumuzu iyi biliriz. Birbirimize inanır, güveniriz."



Atatürk'ün kenti

"Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti İzmir olarak, O'nun bize çizdiği bu rota doğrultusunda, yarınlara güvenle ve coşkuyla yürüyoruz. Bugünleri bize bahşeden, başta ulu önderimiz olmak üzere, bu vatan uğruna savaşan cesur ve onurlu şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla, minnetle eğiliyoruz. 9 Eylül’ümüz kutlu olsun. Yaşasın İzmir; Yaşasın demokratik, çağdaş ve laik cumhuriyetimiz, Yaşasın Türkiye’miz…"



Müzik, şiir ve folklor

Başkan Kocaoğlu’nun konuşmasının ardından şefliğini Uğur Sayınbatur’un yaptığı Kültür Modern Brassa Emsembe Orkestrası sahne aldı. Ayrıca orkestraya İzmir Devlet, Opera ve Balesi Çocuk Korosu da eşlik ederken, alanı dolduran İzmirliler hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. İzmir Nevvar Salih İşgören Lisesi öğrencisi Anıl Gürel'in okuduğu şiirin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Grubu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Çocuk Dans Topluluğu sahne aldı. Üsküp halk dansları ile zeybek gösterisi seyircilerden büyük alkış aldı.