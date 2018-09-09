Cezaevinden mektup gönderen Oktar'dan kedicikler ile ilgili flaş iddia

Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar, kendisi ve müritleri hakkında yazı yazan Star yazarı Ersoy Dede'ye mektup gönderdi. Oktar'ın mektubunda sevgi, saygı ve hoşgörüden bahsettiğini söyleyen yazar, "Adnan Bey iyi güzel söylüyorsunuz da bu nasihatlerinizden nedense müritleriniz hiç nasibini almamış." ifadelerini kullandı.

Star yazarı Oktar'ın mektubunda bazı kediciklerin 50 bin lira karşılığında itirafçı yapıldığını iddia ettiğini, bunun üzerine mektubun aslını ilgili yerlere gönderdiğini açıkladı.

İşte Ersoy Dede'nin bugünkü yazısından ilgili bölüm:

ADNAN OKTAR'DAN MEKTUP VAR

Kendisi ve müritleri hakkında yazdığım yazıdan sonra Adnan Oktar’dan 4 sayfalık bir mektup aldım. Mektubunda ısrarla suçsuz olduğunu söylüyor.. İddianameyi okuyunca neyin ne olduğunu öğrenir. Asıl benim takıldığım nokta sevgi, saygı, hoşgörü ve toleranstan bahsetmesi. Adnan Bey iyi güzel söylüyorsunuz da bu nasihatlerinizden nedense müritleriniz hiç nasibini almamış. Organize bir şekilde bana ve gazeteci arkadaşlarıma sosyal medyadan saldırıyorlar.. Her türlü iftira ve tehdide maruz kalıyoruz.. Zaten size yönlendirilen suçlamalardan biri de size muhalif olan insanları tehdit etmeniz ve iftira atmanız değil mi? Müritleriniz aynı suçu işleyerek başınıza yeni çoraplar örüyor, haberiniz olsun.. Not: Adnan Oktar mektubunda bazı kediciklerin 50 bin lira karşılığında itirafçı yapıldığını iddia etmiş.. Bu çok çok ağır bir itham.. Ben ilgili yerlere yolladım mektubun aslını. Olayın esası neymiş anlarız..