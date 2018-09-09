CHP'den şarbon çıkışı: 6 ay önce uyardık

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Mersin Limanı’ndan denetimsiz şekilde yurda sokulan ithal hayvanların getirebileceği hastalıklar konusunda yetkilileri uyardıklarını, bu uyarılardan 6 ay sonra şarbon vakası görüldüğünü belirterek “Tarım Bakanı, ‘vatandaşımız güvenle et yiyebilir’ diyor. Siz önce hayvanlar hangi gemiyle geldi onu açıklayın. Hayvanlar karantinaya alındı mı alınmadı mı, onu söyleyin. Hamaseti bırakın, önce sorumluluğunuzu yerine getirin” dedi.

Başarır da, “Herhalde kendi parasıyla hastalık ithal eden tek ülkeyiz” diye konuştu.