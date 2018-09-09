9 Eylül 2018 10:37

CHP'den şarbon çıkışı: 6 ay önce uyardık

CHP'den şarbon çıkışı: 6 ay önce uyardık
CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Mersin milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır ile düzenlediği basın toplantısında şarbon skandalını değerlendirdi.
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CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Mersin Limanı’ndan denetimsiz şekilde yurda sokulan ithal hayvanların getirebileceği hastalıklar konusunda yetkilileri uyardıklarını, bu uyarılardan 6 ay sonra şarbon vakası görüldüğünü belirterek “Tarım Bakanı, ‘vatandaşımız güvenle et yiyebilir’ diyor. Siz önce hayvanlar hangi gemiyle geldi onu açıklayın. Hayvanlar karantinaya alındı mı alınmadı mı, onu söyleyin. Hamaseti bırakın, önce sorumluluğunuzu yerine getirin” dedi.
Başarır da, “Herhalde kendi parasıyla hastalık ithal eden tek ülkeyiz” diye konuştu.

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