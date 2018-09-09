İlber Ortaylı: Brezilya’daki felaket bize uyarı olmalı

Hürriyet yazarı tarihçi İlber Ortaylı, Brezilya'daki 200 yıllık müze yangının ardından Türkiye'nin en önemli müzelerinden biri olan Topkapı Sarayı hakkında endişelerini yazdı. Ortaylı, "Doğrusu dünya tarih ve medeniyeti acısından çok şeyi barındıran Topkapı Sarayı Müzesi’nin durumunu düşünüyorum. Brezilya’daki yangın felaketi bize bir uyarı olmalı" dedi.

Ortaylı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu müzeyle hâlâ ilgilenmiyoruz. Son düzenlemede bile Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi işi başından aşkın bir kuruluşun elinde bıraktık. İçindeki eserler Türkiye’nin milli tarihini ve medeniyetini aşacak bir miras, çünkü Türk İmparatorluğu dünya bakımından önemli bir imparatorluktu. Elindeki hazineler de öyledir. Mesela en önemli Çin porselenleri koleksiyonu bizde. Avrupa porselenleri içinde de önemli bir koleksiyonun sahibiyiz. Müze kütüphanemizde de sadece Müslüman Şark milletlerinin değil birçok Hıristiyan kavmin elyazmaları da var. Brezilya’daki yangın felaketi bize bir uyarı olmalı.