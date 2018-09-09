MEB'den plansız atama: Kontenjan boş kaldı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN-BİRGÜN/ MEB’e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlerin yanı sıra uzman ve usta öğreticilerin de başvurabileceği atamalara yönelik ölçütleri karşılayamayan ücretli öğretmenler, açık kadrolara başvuru dahi yapamadı. Sınıf Öğretmenliği için ayrılan bin 363 kontenjana yalnızca 74 ücretli öğretmen başvururken tüm branşlarda toplam 2 bin 786 kontenjan boş kaldı.



Ataması yapılmayan öğretmen sayısının yarım milyona ulaşmasına ve öğretmen açığının 110 bine dayanmasına karşın sözleşmeli istihdam modelinden vazgeçmeyen MEB’in istihdam politikasının plansızlığı verilerle gözler önüne serildi. MEB’e bağlı kurumlarda ek ders ücreti karşılığında görev yapan ücretli öğretmenler, 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması için belirlenen başvuru şartlarını karşılayamadı. Ücretli öğretmenlikten sözleşmeli öğretmenliğe geçmek isteyen adaylar Bakanlığın, “Başvuru için sigorta primlerinin 540 gün ödenmesi” şartını karşılayamayınca hevesleri yarım kaldı.

Sınıf öğretmenliği başvuru alamadı

MEB’in, “Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye dayandırarak belirlediği atama ölçütleri, aralarında İngilizce, Özel Eğitim ve Türkçe’nin de olduğu toplam 12 branşın boş kalmasına yol açtı. Sözleşmeli 5 bin öğretmen ataması kapsamında bin 367 ile en fazla kontenjan ayrılan Sınıf Öğretmenliği branşında bin 289 kontenjan boş kaldı. En fazla kontenjan ayrılan branşlar sıralamasında üçüncü olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği için belirlenen 577 kontenjana yalnızca 133 kişi başvurabildi. Branşlara göre diğer boş kalan kontenjanlar sırasıyla İngilizce öğretmenliğinde 338, İlköğretim Matematik öğretmenliğinde 287, Özel Eğitim öğretmenliğinde 250, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi öğretmenliğinde 98, Fen Bilimleri öğretmenliğinde 27, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmenliğinde 22, Türkçe öğretmenliğinde 19, Müzik öğretmenliğinde ise 4 oldu.

Bazı branşlar ise belirlenen kontenjanların çok üzerinde başvuru aldı. Beden Eğitimi için ayrılan 91 kontenjana 245 ücretli öğretmen başvurdu. Benzer şekilde Fizik için açılan 43 kontenjana 104, Sosyal Bilgiler için ayrılan 120 kontenjana ise 309 ücretli öğretmenin başvurduğu bildirildi.

‘Tüm öğretmenlere açık olmalı’

İstenen şartlara sahip olan öğretmen sayısının açılan kontenjanlar kadar olmadığını söyleyen Eğitim Sen Genel Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan, “Bakanlığı yönetenlerin elinde bile öğretmen arkadaşlarımızın bu özellikleri sağlayıp sağlayamadığı yönünde bir veri yok demek ki” diye konuştu. Ek atamanın yalnızca belirlenen kriterleri karşılayan ücretli öğretmenler arasından yapılmasını eleştiren Bozdoğan, “Ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen varken bu kadrolar tüm öğretmen adaylarının başvurusuna açık olmalıydı” dedi. Bozdoğan, MEB’in yasayla aldığı atama hakkı kapsamında alacağı başvurular için belirlediği ölçütleri güncellemesi gerektiğini belirterek, “Yeni bir düzenleme yapılarak boş kalan kadrolara ataması yapılmayan öğretmenler arasından atama yapılması gerekiyor” ifadesini kullandı.