Kaza, öğleden sonra TEM Otoyolu Güldibi Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Korkmaz yönetimindeki 20 BU 671 plakalı TIR, aynı istikamette ilerleyen T.T. yönetimindeki 54 AR 530 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü sivil polis memuru T.T ve aynı araçta bulunan sivil polis memuru F.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Karayolları ekipleri yola dökülen akaryakıt ve malzemeleri temizledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
8 Eylül 2018 22:04
TIR ile otomobil çarpıştı: 2 sivil polis yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, TIR'ın otomobile çaptığı kazada 2 sivil polis memuru yaralandı.
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