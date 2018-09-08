Batı kentlerindeki birliklerden sevk edilen fırtına obüsleri ile tankları taşıyan askeri konvoy, gece saatlerinde Kilis'e ulaştı. Askeri konvoy, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde sınır hattına konuşlandırılmak üzere Hatay'a yöneldi.
8 Eylül 2018 21:57
Hatay sınırına otobüs ve tank sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentine komşu Hatay sınırına fırtına obüsü ve tank sevkiyatı yapıldı.
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