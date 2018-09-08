İzmir Mit Bölge Başkanlığı'nın aldığı istihbarat sonucu, PKK/KCK terör örgütünün Avusturya'da faaliyet gösteren derneklerinde sorumlu düzeyde çalıştığı belirlenen H.Y., bugün saat 18.30 sıralarında Avusturya'ya gitmek üzereyken Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan H.Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
8 Eylül 2018 21:23
PKK'nın kilit ismi İzmir'de yakalandı
İzmir'de, PKK/KCK terör örgütünün Avusturya'daki derneklerinde sorumlu düzeyinde çalıştığı belirlenen H.Y., Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.
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