İstanbul'da dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Taksim'de vatandaşlar aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalnırken Zeytinburnun'da otoparkı su bastı. esenler'de ise metro çıkışını su bastı, mahsur kalanlar suyun içinde yürüdü.

İstanbul'da bazı bölgelerde yağmurla birlikte dolu etkili oluyor. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü. Bayrampaşa Alt geçidini su bastı. Alt geçit trafiğe kapatıldı. Davutpaşa-Otogar yolunda İETT otobüsünü su bastı. Yolcular kenarlıklara çıkarak sudan korunmaya çalıştı.

TAKSİM'DE YAĞMUR

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ellerindeki poşetlerle ıslanmamaya çalışan vatandaşlar kafelere sığındı.

ZEYTİNBURNU'NDA OTOPARKI SU BASTI

Zeytinburnu'nda baskın yağış nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri su tahliye çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından su tahliye edildi.

METRO ÇIKIŞINI SU BASTI, MAHSUR KALANLAR SUYUN İÇİNDE YÜRÜDÜ

Sağanak yağmur nedeniyle Esenler Terazidere Metro İstasyonunun çıkışını su bastı. Rögarlardan geri tepen su nedeniyle cadde yaya ve araç trafiğine kapandı. Araçlar suyun içinde kaldı. Bazı sürücüler araçlarından çıkarak suyun içinde yürüdü. Metrodan çıkmak isteyenler de tahtaların üzerinden yürümek zorunda kaldı. Su baskını nedeniyle kazalar da meydana geldi.