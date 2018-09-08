Boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu cankurtaran ve plajdaki tatilciler tarafından kurtarıldı.

Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'nda serinlemek için denize giren oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Ender Ö., oğlunu kurtarmak için suya girdi. Bir süre sonra Ender Ö.'nün de suda çırpınmaya başladığını gören cankurtaranlar ve tatilciler yardıma gitti.

Baba ve oğlu sudan çıkarılırken, çağrılan sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Ender Ö. ve oğlu daha sonra plajdan ayrıldı.

Ender Ö.'nün adı öğrenilemeyen eşi de gözyaşları içerisinde kurtarılma çalışmalarını izledi.