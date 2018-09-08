Tamir etmeye gittiği su şebekesinin yanında ölü bulundu

Muhtarın kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.Olay, dün akşam Devrek ilçesine bağlı Pınarönü köyünde meydana geldi. Köyün içme suyu şebekesi arızalanınca muhtarı Muharrem Akpınar, arızanın yaşandığı bölgeye gitti. Ancak Akpınar geç saatlere kadar dönmedi. Köylülerin aramaya çıktığı Muharrem Akpınar, su şebekesinin yanında yerde yatarken bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde muhtar Akpınar'ın yaşamını yitirdiği saptandı.

Kalp krizinden yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duran Muharrem Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için Devrek Devlet Hastanesi'ne gönderildi.