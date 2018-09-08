Bağ evine FETÖ operasyonda gözaltı sayısı 12'ye çıktı

Kayseri'de dün bağ evine düzenlenen operasyonda toplantı halindeyken yakalanıp gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi 10 kişiyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evine düzenlenen operasyonda toplantı yaptıkları belirtilen FETÖ/PDY üyesi 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, bugün bu kişilerle irtibatlı oldukları belirlenen ihraç öğretmen A.V. ve eski itfaiyeci T.B. gözaltına alındı. A.V. ve T.B.'nin de diğer şüpheliler gibi FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklandığı, cezaevinde bir süre kaldıktan sonra tahliye oldukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.