Çanakkale'de mide bulandıran olay!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İddiaya göre, İstanbul'dan yaklaşık 10 gün önce Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine tatile geldiği öğrenilen L.V. (48), sahilde küçük kız çocuklarına cinsel tacizde bulundu.
Olayın ardından konuyla ilgili vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.