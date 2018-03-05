Özge'nin katili yarı kusurlu bulundu!

İstanbul Kadıköy’de, iki yıl önce Özge Kandemir’in yaşamını yitirmesine sebep olan kamyon şoförünün yargılandığı davada, bilirkişi raporu dosyaya girdi.

Raporda, sürücü Aydın Yanık, güvenli sürüş tekniğine aykırı olan hatalı davranışı sebebiyle birinci derecede kusurlu bulunurken yaşamını yitiren Özge Kandemir de birinci derecede kusurlu bulundu.

Şoför Yanık’ın, meskun ve ağır taşıt girmesinin yasak olduğu bir mahalde bulunduğu ve cadde niteliği taşıyan bir yoldan gelip sokağa giriş yapmak istediği belirtilen raporda, sokağa girişte ise manevra kurallarına tamamen aykırı davrandığı ifade edildi. Sürücünün yasak bir mahalde bulunmasına rağmen raporda, yaşamını yitiren yaya Özge Kandemir ile yaralı Büşra Özsayın’ın ise trafik güvenliği esaslarına ve kendi can emniyetlerine aykırı davrandıkları dile getirildi.

Yanık’ın tam kusurlu bulmasına ve adli kontrol şartını ihlal etmesine rağmen tutuklu yargılanması talebi reddedilmişti.