Şelaleye hafriyat döktüler!

UĞUR ŞAHİN -BİRGÜN/ Ordu’da doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Çiseli Şelalesi’nin üst kesiminde inşaatı devam eden Selimiye HES’in dere yatağına verdiği zarar nedeniyle bölgedeki şelaleler yok olma tehlikesi altında. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Gül Ersan, “HES demek, derelerin yok edilmesi demek” dedi.





Diğer şelaleler de risk altında

Bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi veren Ersan, şunları söyledi: “Altınordu’da yapımı devam eden Selimiye HES inşaatı Çiseli ve Kurşunçal şelaleleriyle Kabaçağlayan’ı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Daha önce yöre insanlarıyla çeşitli sivil toplum örgütleri bu inşaatın bölgeyi tahrip edeceği uyarılarında bulunmuşlardı. Dernek üyelerimiz de ilgili kurumlara bölgenin koruma altına alınması için dilekçeler vermişti. Ayrıca bu bölge turizm alanı olarak Ordu’nun önemli noktalarından biriydi.”

Dereye hafriyat alanı

HES şirketlerinin kendi projelerine dahi uymadığının altını çizen Ersan, “Şirketin Proje Tanıtım Dosyası’nda hafriyat depolama alanları belirtilmiş, ancak şirket bu alanların yerine dere yatağını kullanıyor” diye konuştu. Gül Ersan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Geçen günlerde yöre halkı, Çiseli ile Kurşunçal şelalelerinin arasında yer alan Kabaçağlayan’ın döküldüğü yere, HES şirketinin hafriyat boşalttığını görmüşler. Daha önce dernek olarak biz de, yine aynı nedenle şirket hakkında şikâyette bulunmuştuk. Ancak HES şirketine bir ceza verildiğini duymadık. Şirketler verdikleri taahhütlere uymuyorlar. Şikâyetler kurumlar tarafından göz ardı ediliyor. Doğanın talanı hız kesmeden devam ediyor.”