ÖSYM'de yerleştirme skandalı!

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -BİRGÜN/ Binlerce meslek lisesi mezunu üniversite adayı, tercihlerini başarı sırasına göre yapsa da açıkta kaldı. YKS yerleştirmelerinde on binlerce aday da başarı sırasına uygun bölümlere yerleşemedi. Yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelerde boş kalan 128 bin boş kontenjana karşın yerleşen 710 bin adayın büyük bölümü başarı sırasının çok altında öğrenci alan kurumlara yerleşti. Meslek lisesi mezunu olan oğlunun, başarı sırasının 714 bin aşağısında öğrenci alan bir bölüme yerleştirildiğini söyleyen Hatice Kaba, “Yerleştirme sonucunda ek puan eklenerek yerleştirme yapılmış gibi görünüyor ama sonuçta bir hata var. Üniversitelerin başarı sırası bu kadar artmış olamaz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tercih yapan 1 milyon 200 bin adaydan 500 bininin açıkta kaldığı YKS’nin meslek liselilere yaşattığı mağduriyet yerleştirme sonuçlarıyla gözler önüne serildi. Üniversite hayallerini ertelemek zorunda kalan yüz binlerce aday, yerleştirmelerin hatalı olduğunu savundu.



Sırasından düşük bölüme giremedi

Sınavın ilk oturumunda aldığı puan ve ek puan toplamı 263 olan Deniz Kaba, sıralamada 207 bininci oldu. Önlisans bölümlerini tercih eden Kaba, ilk tercihini Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü olarak yaptı. Ancak meslek lisesi mezunu Kaba, geçen yıl son öğrencisini 388 bininci sıradan 263 puan ile alan bölüme yerleşemedi. Başarı sırasının 181 bin altında öğrenci alan ve toplam kontenjanı 40 olan bölüme yerleşemeyen Kaba, dokuzuncu tercihi olan Çukurova Üniversitesi Elektrik Bölümü’ne kayıt yapmaya hak kazandı.

“ÖSYM beceremedi”

Oğlunun yerleştiği bölümün geçen yıl son öğrencisini 225 puan ve 714 bin sıralamayla aldığını öğrenen anne Hatice Kaba, ÖSYM’ye dilekçe ile başvurarak sonuçlara itiraz etti. Sınav puanının 45 puan aşağısında ve sıralamasının 714 bin gerisinde öğrenci alan bölüme yerleştirilen oğlunun kaydını “mecburen” yaptırdıklarını söyleyen anne, “Bu kadar boş yer varken üniversitelerin başarı sırası yarım milyon artmış olamaz” diye konuştu. Yerleştirme sonucunda ek puanlı olarak yerleştirme yapılmış göründüğünü ancak sonuçların hatalı olduğunu savunan anne, “ÖSYM geçen sene de aynı hatayı yapmıştı. Meslek lisesi mezunlarına ek puan eklenmeden yerleştirme yapılmıştı. Aynı durum bu sınavda da var. ÖSYM yerleştirme işini yine beceremedi. Sonuçların düzeltilmesini, mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.