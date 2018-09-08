MEB, Diyanet'e atayacak personel arıyor!

CUMHURİYET/ Atanmak umuduyla 2017 ve 2018 yıllarında düzenlenen KPSS ’ye giren 541 bin 989 öğretmen adayının yüzde 15’ini oluşturan 40 bin 125 öğretmen ataması yapılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son iki yılda sadece İstanbul’da 10 bin yeni personel istihdam etmesi dikkati çekti.

Mustafa Mert Bildircin'in Birgün'de yer alan haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı ’nın ( MEB) verilerine göre bu yıl 109 bin 238’e ulaşan öğretmen açığına karşın 2017 ve 2018 yıllarında sadece 40 bin 125 öğretmen ataması yapıldı. Öğretmen açığını sözleşmeli istihdam modeliyle “çözmeye” çalışan MEB’in bu kapsamda atadığı öğretmen sayısı ise 64 bin 300’e çıktı. KPSS ’ye giren ve ataması yapılan öğretmen sayısını arasındaki makas 2003 yılından bugüne giderek açıldı. Sınava girenlerin küçük bir kısmı atanırken büyük bölümü işsizler ordusuna dahil oldu.

DİYANET'E ENGEL YOK



2017 yılı başında aldığı 6 milyar 867 bin TL’lik bütçeyle yetinmeyerek 1 milyar 300 milyon TL ek ödenek alan ve yılı 7 milyar 264 milyon 973 bin TL harcama ile tamamlayan Diyanet ise personel alanında yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Diyanet, 2017’de istihdam açısından kurum tarihinin rekoru olan 2014 yılındaki 119 bin 743 personel sayısını geride bıraktı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç ve devam eden soruşturmalar nedeniyle görevden el çektirilenler dahil 14 bin 200 kişinin kurum dışı kalmasına rağmen, personel sayısı artmaya devam etti. 2017 yılında görev başlatılanlarla birlikte kurumun personel sayısı 122 bin 378’e ulaştı.

Diyanet’te en çok istihdam yaratılan alan 73 bin ile imamlar oldu. Çoğu 2017 yılında açılan toplam 18 bin 21 Kuran kursunda istihdam edilen, “Kuran kursu öğretici” sayısı ise 19 bin 454 oldu. 2018 yılının başında 9 bin 500 personel alımı gerçekleştiren Diyanet yılsonuna kadar 6 bini imam 3 bini Kuran kursu öğretmeni ve 500’ü müezzinden oluşacak 9 bin 500 yeni personel daha alacağını duyurdu.