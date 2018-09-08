Polisten fenalık geçiren Cumartesi Annesi'ne: Şov yapma

Eylemleri yasaklanan Cumartesi Anneleri, Kenan Bilgin'in akıbetini sormak için 702. kez biraraya geldi. Polis annelerin yürümesine izin vermedi.

700. hafta çağrıları polisin sert müdahalesine maruz kalan, daha sonra eylemleri İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan Cumartesi Anneleri, bugün 702. oturum için Taksim'de biraraya geldi.

Ailelere HDP milletvekili Garo Paylan, Ahmet Şık, Ali Kenanoğlu ve ÖDP Eşbaşkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş'ın da bulunduğu çok sayıda kişi eşlik etti.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, Galatasaray Meydanı önceki haftalarda olduğu gibi tomalar, iş makineleri, bariyerler ve kolluk güçleriyle annelere kapatıldı. İnsan Hakları Derneği önünde toplanan anneler buradan yürüyüşe geçti. Büyük Parmakkapı Sokağı girişinde ailelerin önünü kesen polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. "Taksim ve Galatasaray Meydanı'ndaki bütün faaliyetlerin yasaklandığı" uyarısında bulunan polis, ailelere dağılmaları için süre verdi.

Bu sırada kayıp annesi Hanife Yıldız, "Ben oğlumun akibetini öğrenmek istiyorum. Beni engeleyemezsiniz" sözleriyle polise tepki gösterdi. Yaşanan arbedede fenalık geçirip yere yığılan Yıldız'a polis "Şov yapma kalk ayağa" diye bağırdı.



Hanife Yıldız

KENAN BİLGİN'İN AKIBETİ SORULDU

Polis tarafından yürümelerine izin verilmeyen Cumartesi Anneleri, burada kayıplardan Kenan Bilgin için basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray'daki 700. buluşmamıza saatler kala ağır bir polis şiddeti ile darp edildik, gaz bombalarının hedefi olduk, işkence gördük, yaralandık, gözaltına alındık.

2011 yılında Erdoğan'ın davet ederek görüştüğü, "Sizin sorununuz kabinemin sorunudur, elimizden geleni yapacağız” dediği yaşlı annelerimiz İçişleri Bakanı'nın ağır hakaretlerine maruz kaldı. Bugün de gözaltında kaybedilen sevdiklerimizle buluşma mekanımız olan Galatasaray Meydanı tomalar, iş makineleri, çelik ve beton bariyerler ile kuşatıldı. Elimizdeki fotoğraflara ve karanfillere karşı ağır silahlı polisler konuşlandırıldı. Adalet talebimize Galatasaray Meydanı'nı zaptederek cevap verenlere sesleniyoruz:

Bizim 702 haftadır kamuoyuna açıkladıklarımız tanık beyanlarına, kamu görevlilerinin ifadelerine, TBMM raporlarına, savcılık fezlekelerine, mahkeme tutanaklarına, AİHM kararlarına, akademik çalışmalara, kitaplara, gazete haberlerine de yansıyan gerçeklerdir. Gerçekler bilinmesin diye bize Galatasaray'ı yasaklıyorsunuz.

702 haftadır kayıplarımıza ulaşma ve onları kaybedenlerden adil bir yargı önünde hesap sorma talebimizin meşruiyetinden korkuyor ve bizi susturmak istiyorsunuz. Hukukun üstünlüğü talebimize ağır polis şiddetiyle cevap verenlere sesleniyoruz: Annelerden ve meydanlardan korkanlar Arjantin'de, Şili'de kaybettiler. Türkiye'de de kaybedecekler.

702. haftamızda 24 yıl önce gözaltında kaybedilen Kenan Bilgin ile ilgili gerçekleri açıklıyoruz 12 Eylül 1994 sabahı, 35 yaşındaki Kenan Bilgin Ankara Dikmen'de otobüs durağında silil polislerce gözaltına alındı. 11 kişi Kenan Bilgin'i Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde işkencede gördüklerine dair tanıklık etti. Ancak onun gözaltına alındığı bugüne kadar inkar edildi. Tüm yasal girişimler sonuçsuz kalınca dava AİHM'e taşındı.

AİHM'deki yargılama sonucunda mahkeme Kenan Bilgin'in 12 Eylül 1994 tarihinde güvenlik güçlerince gözaltına alındığını; kendisinin 3 Ekim 1994 tarihine kadar güvenlik güçlerinin elinde bulunduğunu, ancak bu konuda hiçbir kaydın tutulmadığını ve bundan sonra akıbetinin ne olduğu konusunda hiçbir kayıt ve bilginin bulunmadığını tespit ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ni oybirliği ile mahkum etti.

AİHM mahkumiyetine rağmen etkin bir soruşturma yürütmeyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” verdi. Ömrü oğlunun akıbetini öğrenmeye yetmeyen Fincan Bilgin'in bıraktığı yerden Kenan Bilgin için adalet!” istemekten vazgeçmeyeceğiz.

Bilgin'in akıbetini soran Cumartesi Anneleri açıklamanın ardından İHD'nin önüne geri döndü.

DİYARBAKIR'DA DA İZİN YOK

Kayıp yakınlarının Diyarbakır'da yapmak istediği eyleme de polis izin vermedi. Kayıp yakınları açıklamayı İHD binasında yaptı.

Cumartesi Anneleri, bu hafta 12 Eylül 1994 sabahı, gözaltına alınarak bir daha kendisine ulaşılamayan 35 yaşındaki Kenan Bilgin’in akıbetini sordu.