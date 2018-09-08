'ABD cihatçı gruplara sırtını döndü, Ankara dönemiyor'

Milliyet yazarı Melih Aşık, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olarak uyguladığı politikayı eleştirdi.

Aşık, "Ankara bir türlü Esad’la barışmıyor. Neden?" diye sorarak şu yanıtı verdi; "Sebeplerin en büyüğü şu... Türkiye, Suriye işinde ÖSO başta olmak üzere cihatçı kimi guruplara angaje... ABD onlara çoktan sırtını döndü. Ankara dönemiyor."

Aşık'ın "Ya Doğu Fırat?" başlığıyla (8 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şu sırada herkes İdlib’i konuşuyor...

Peki, Fırat’ın doğusu ne olacak?

ABD orada bir ordu kurmak ve Kürt devletçiği oluşturmak istiyor...

Esad ise PYD/YPG ile ya savaşacak ya federasyona benzer bir sisteme yönelecek. Ama kendi toprağında bir başka ordunun kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir.

Türkiye’nin çıkarı Esad’la barışmak ve anlaşmakta.

Ne var ki İsrail bile Esad’ın görevde kalmasına razı olmuşken, Ankara bir türlü Esad’la barışmıyor. Neden? Sebeplerin en büyüğü şu... Türkiye, Suriye işinde ÖSO başta olmak üzere cihatçı kimi guruplara angaje... ABD onlara çoktan sırtını döndü. Ankara dönemiyor.

Cerablus ve Afrin’i de onlarla birlikte aldık. Maaş veriyor, ailelerine bakıyoruz. Esad’ın onları kabul etmesi mümkün değil. O yüzden Esad’la barışamıyoruz. Kendi topraklarımızda eğitip donattığımız bu unsurlar bugün ulusal çıkarlarımızın yolunu tıkayan ayak bağı oldular...