Nagehan Alçı: Birlikte yaşama iyi bir örnek; Esenler

Nagehan Alçı, birlikte yaşama örnek diye gösterdiği Esenler Belediyesi'ni anlattı. Boğaz'daki yalısıyla sık sık gündeme gelen Nagehan Alçı, Esenler'de Suriyeliler ile yerlilerin iç içe yaşadığını yazdı.

Alçı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Dün sabah Esenler’in AK Partili Belediye Başkanı Tevfik Göksü ile kahvaltıda bir araya geldim. Göksu, AK Partili belediyeler arasında en yüksek oyu alan iki belediyeden biri. Yüzde 70’e yakın desteği var. Ona, yaklaşan yerel seçimlerdeki havayı sordum.

“Bizim oyumuz aynen duruyor, Esenler’de çok kültürlü bir yaşam oluşturmaya çalışıyoruz” diyerek başladı ve ilçedeki sosyolojiyi anlattı. Burada ciddi sayıda Suriyeli göçmen var. Birçoğu hayata karışmış, iş bulmuş ve adapte olmuşlar. “Biz ‘Suriyeli istemiyoruz’ gibi ırkçı sloganlarla ortalığı karıştırmaya çalışanlara karşı bir arada yaşamayı anlatmak için çok iyi bir örneğiz” diyor Göksu.

Peki hiç mi sıkıntı yok? Varmış tabii. Göçmenler üzerinden fırsatçılık yapılıyormuş. Mesela dükkanlar, ranza ranza Suriyelilere kiralanıyormuş, tuvalet, mutfak olmayan yerlerde insani koşullardan uzak yaşanıyormuş. “Biz bu tip yerleri mühürlüyoruz ama yine de bu uyanıklara hiç göz açtırmamak lazım” diye uyarıyor. Bir de göçmenler bir daireyi 3-4 aile olarak kiralıyorlar, dolayısıyla bu, kira fiyatlarını artırmış ve yerel nüfusu zorlamaya başlamış.

Kara propogandalara kanmayın, oy veren Suriyeli çok az

Suriyelilerin oy verdiği ile ilgili söylentilerin de asılsız olduğunu anlattı Tevfik Göksu. Yalnızca özel yetenekliler ya da çok spesifik iş yapan az sayıda kişiye bu hak tanındı, o kadar, diyor.