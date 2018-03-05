Kayyımdan öğretmenlere hafiyelik talimatı



‘PKK’ya müzahir‘ kişilerin olduğu mahalleler bulunduğunu ve bu mahallelerde çalışmalar yürütülmesi gerektiğini savunan Çiçekli şöyle devam etti: “PKK terör örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen kişilerin var olduğu mahalleler başta olmak üzere, ilçemiz genelinde müdürlüğünüz bünyesindeki tüm personeller; öğretmen, okul müdürü, müdür yardımcısı ve idari personel asli görevi olan eğitim öğretim faaliyetlerinden daha fazla gayret ve özenle yaparak, terör örgütü ve uzantılarının vatandaşlarımıza verdiği zararı telafi edecek çalışmalarla bunları fotoğraflandırmalı ve tarihlendirerek arşivlemeli. Okul müdürü ve müdür yardımcılarının yapılan bu hane ziyaretlerinde mümkün olduğunca öğretmenlere eşlik etmeleri, okul aile birliğini ve gerek görüldüğü durumlarda mahalle muhtarlarını da bu çalışmalara katarak işbirliğini sağlamaları ve okul bazında gerekli takibi yapmaları… Müdürlüğünüzde görevli idari personel tarafından bu talimatların sağlanması ve yapılacak denetimlere konu edilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.”

Kaymakam Çiçekli, söz konusu talimatlar doğrultusunda personel performans değerlendirilmesi yapılacağını, talimatları yerine getiren personelin ödüllendirileceğini belirtirken, hane ziyaretlerinde ailelere küçük hediyeler götürülmesi gerektiğini de vurguladı.

Çiçekli, aylık raporlar halinde kendisine sunum yapılmasını da istedi.(diken)