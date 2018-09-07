Aydın'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nihal Kasapoğlu'nun bir kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan kapısına bisikletiyle çarpıp yola savrulması ve bu sırada arkadan gelen bir servis midibüsünün üzerinden geçmesiyle yaşamını yitirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 30 yaşındaki Nihal Kasapoğlu'nun park etmeye çalışan bir kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan kapısına bisikletiyle çarpıp yola savrulması ve bu sırada arkadan gelen bir servis midibüsünün üzerinden geçmesiyle yaşamını yitirdiği o anların, yakındaki bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, görüntülere incelenmek üzere el koydu.

Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu, geçen 4 Eylül'de saat 07.45 sıralarında, 5 yaşındaki oğlu Kerem Efe Kasapoğlu'nu kreşe bıraktıktan sonra evine yakın olan işyerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı'ndaki Fatih Camii yakınlarına gelen Kasapoğlu, yol kenarındaki bir şarküterinin önüne park etmeye çalışan, Durmuş Gertik'in kullandığı 09 ASD 714 plakalı kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan sol kapısına çarpıp, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P 7116 plakalı servis midibüsü duramayarak, yerdeki Kasapoğlu'nun başının üzerinden geçti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve bir çocuk annesi Kasapoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kasapoğlu'nun ani ölümü Bozdoğan Adliyesi'nde katip olarak çalışan eşi Gürbüz Kasapoğlu, yakınları ve Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki doktor, hemşire, ebe ve sağlık çalışanı arkadaşlarını yasa boğdu.

KAMYONET ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI, MİDİBÜS ŞOFÖRÜ SERBEST

Kasapoğlu, ertesi gün görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından Gül Camisi'nde kılınan namaz sonrası Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kamyonet şoförü Durmuş Gertik tutuklanırken, midibüs şoförü S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan acı kazadan 3 gün sonra Kasapoğlu'nun feci ölümünün yakındaki bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis incelemek üzere görüntüleri aldı. Kasapoğlu'nun bisikletiyle kamyonetin kapısına çarpıp, yola düşmesi ve üzerinden bir servis midibüsünün geçmesi açık görüntülerde yer aldı.