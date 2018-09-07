Doktor düğünde kendini vurdu! Son sözü: 'Bir şey olmaz'

Olay, önceki gece Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tanıdığının düğününe davetli olarak katılan Akşehir 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Akdemir, iddiaya göre düğünde eline aldığı tabancasıyla havaya ateş açmaya başladı. Bir süre sonra tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isteyen Akdemir, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARINA DOĞRULTTU, 'BİR ŞEY OLMAZ' DEDİ

Düğünde alkol aldığı öne sürülen Hasan Akdemir'in, havaya ateş açtığı tabancayı şakayla arkadaşlarına doğru yönelttiği, arkadaşlarının 'silahla şaka olmaz' demesi üzerine, 'tabancanın tutukluluk yaptığını, o nedenle bir şey olmayacağını' söylediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hasan Akdemir'in otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi memleketi Doğanhisar ilçesine bağlı Çınaroba Mahallesine getirildi. Cenazeye Doğanhisar Kaymakamı Abdülkerem Abbasoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akdemirin meslektaşları ve yakınları katıldı. Akdemir'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.