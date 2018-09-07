Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça'da denize fuel-oil döken geminin bulunduğunu açıkladı.
Firmaya 1 milyon 644 bin TL ceza kesildi.
AYRINTILAR GELİYOR..
7 Eylül 2018 18:38
Foça'yı kirleten gemi bulundu! İşte kesilen ceza tutarı
Bakan Kurum: Denize akaryakıt boşaltan gemiyi tespit ettik.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça'da denize fuel-oil döken geminin bulunduğunu açıkladı.
Çok Okunanlar
-
Foça'yı kirleten gemi bulundu! İşte kesilen ceza tutarı
-
KPSS sorularının sızdırılması davasında karar
-
Kamplardaki mültecilerin tahliyesi tamamlandı!
-
Hastane tadilatında iskele çöktü: Yaralılar var
-
3 gündür kayıp olan kişi ölü bulundu
-
MEB'de kağıt krizi iddiası! Yetişmeyecek...
-
Seyir halindeki otobüs ikiye bölündü!
-
Yürek yakan görüntü! Bu kez 3 yaşındaki otizmli çocuk...
-
YÖK'ten DGS'ye giren öğrencilere şartlı kayıt
-
Bakanlıktan otopark kararı