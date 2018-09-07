7 Eylül 2018 18:38

Foça'yı kirleten gemi bulundu! İşte kesilen ceza tutarı

Foça'yı kirleten gemi bulundu! İşte kesilen ceza tutarı
Bakan Kurum: Denize akaryakıt boşaltan gemiyi tespit ettik.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça'da denize fuel-oil döken geminin bulunduğunu açıkladı.

Firmaya 1 milyon 644 bin TL ceza kesildi.

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