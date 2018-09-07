MEB'de kağıt krizi iddiası: Kitaplar yetişmeyecek

Kâğıt fiyatlarının dolara bağlı olarak artması nedeniyle gazetelerin yanı sıra kitap ve dergiler de ayakta kalma savaşı verirken Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu durumdan etkilendiği iddia edildi. Ücretsiz olarak dağıtılması için Bakanlık tarafından gönderilmesi gereken kitapların bazıları hâlâ okullara gönderilemediği öne sürüldü.

Milli Gazete'den Gökçen Göksal'ın haberine göre, okulların açılmasına sayılı günler kala kitapların basılamadığı ve çok sayıda kitabın okullara dijital olarak gönderilebileceği belirtiliyor. Milli gazetede yer alan haber şu şekilde:

'Kitaplar yeni öğretim dönemine yetişmeyebilir'

"Geçtiğimiz yıllarda kitaplar bugünlerde okulların elinde oluyordu. Fakat yaşanan krizle birlikte durum değişti. Okullar hâlâ kitapların ellerine ulaşmasını bekliyor, bu bekleyişin ne zaman son bulacağı ise bilinmiyor. Kitapların yeni eğitim öğretim yılına yetişmemesi de kimseyi şaşırtmayacak gibi duruyor. İddialara göre kitapların bir kısmı dijital olarak okullara verilecek, eğer böyle olursa bu durum bazı sorunları da beraberinde getirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’na kadar sirayet eden bu durum karşısında atılacak en önemli adım tamamen dışa bağımlı olan basım yayın sektöründe yeniden “millileşmeyi” sağlayacak açılımları yapmak olarak gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde birçok gazete ithal kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış yüzünden ya zam yapmış ya da sayfa sayısını düşürmüş, bazı yayınevleri de kitap basımlarını durdurmuştu.

Kitapların okullara dijital olarak verilmesi durumunda bu kitaplar ya öğrencilerin bilgisayarlarına yüklenecek ya da akıllı tahta üzerinden işlenecek. Akıllı tahta üzerinden işlenmesi durumunda öğrencilerin önlerinde kitap bulunmayacak. Öğrenciler kitap temini için dijital olarak verilen kitapları fotokopilerle çoğaltabilecek. Bir top fotokopi kâğıdının fiyatı ise 20 ila 30 lira arasında değişiyor."