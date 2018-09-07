Yürek yakan görüntü! Bu kez 3 yaşındaki otizmli çocuk...

DHA/ 1 yıl önce annesi ile babası boşanan Y.C.K' ye "Atipik Otizm" teşhisi konuldu. Mahkeme, baba ile her hafta 8 saat görüşmesine karar verdi ancak babası onu almaya geldiğinde ağlayarak annesinden ayrılmak istemedi.

Y.C.K'nın annesine döndüğünde ise göz teması kurmadığı, uyku düzeninin bozulduğu belirtildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görevli olan uzman bir psikolog tarafından düzenlenen raporda "Çocukla ilgili devam eden tedavi sürecine babanın dahil edilmesi" önerildi fakat babanın 2 seans dışında randevulara katılmadığı ileri sürüldü. Annesinden ayrıldığı an ağlayamaya başlayan Y.C.K icra memurları tarafından zorla alınarak babasına teslim edildi. O anlar aile tarafından görüntülendi.