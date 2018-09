Bakanlıktan otopark kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve her daireye bir otopark yapılması zorunluluğunu getiren Otopark Yönetmeliği 15 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, yürürlük başlangıç tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlenen Otopark Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle bu tarih 15 Eylül'e alındı.

Buna göre, Otopark Yönetmeliği ile halen "her 3 daireye 1 otopark" zorunluluğu, "her 1 daireye 1 otopark" olarak revize edilirken, belediyelerin bu sayıyı artırabilmelerine de imkan sağlandı. Yönetmelikle her otopark yerinin, belediyelerce bu yönde karar alınması halinde, ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi imkanı da getiriliyor.

Yapılacak ticari mekanların işlevine göre gereken otopark yeri ayrılması zorunluluğu da getirildi.

PARK VE MEYDANLARIN ALTI OTOPARK OLABİLECEK

Park ve meydanların üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılabilecek. Tüm otopark alanlarının yüzde 1'i bisiklet, yüzde 5'i engelli ve yüzde 2'si elektrikli araçlar için düzenlenecek.

Açık otoparklarda yağmur sularının yüzeysel akışa geçmesini azaltmak amacıyla yüzey kaplamalarının geçirimli malzeme ile yapılması esası da getiren yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat işlemleri başlayan yapılar, eski yönetmeliğe göre ruhsat alabilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 15 Eylül'den önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak, yapı ruhsatı başvurusu olan yapılarda talep edilmesi halinde önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılma imkanı da sağlanacak.