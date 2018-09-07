Skandal görüntülerdeki komiserin ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da bir komiserin, müvekkilinin ifadesine katılmak için karakola gelen kadın avukatı darp ettiği iddiasıyla açılan soruşturmada polisin ifadesi ortaya çıktı.

DAMLA GÜLER/HÜRRİYET- İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser G.K’nın, müvekkilinin ifadesine katılmak için karakola gelen kadın avukat G.S.Y’yi darp ettiği iddia edilmişti. Kadın avukatın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında komiser G.K, polis memurları İ.C ve E.A ile teknisyen yardımcısı kadın M.K gözaltına alındı.

“İŞKENCE YAPSAYDIK BİZE SARILIP GÖRÜŞMEK ÜZERE DEMEZLERDİ”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu tarafından 22 Haziran 2018 tarihinde sorgulanan 4 kişi tutuklanmaları talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik sorgusunda suçlamaları reddeden şüphelilerden komiser G.K, “Kimseye işkence yapmadım. Birlikte sohbet ettik. Giderken el sallayarak gittiler. Gayet iyi ayrıldık. Darp, işkence yapmış olsaydık, bize sarılıp görüşmek üzere şeklinde beyanda bulunmazlardı” dedi. Şüpheli komiser G.K’nın avukatı ise, savcılığın hiçbir işkence görüntüsü olmayan kamera kayıtlarına göre müvekkilini tutuklamaya sevk ettiğini belirterek, “Karşılıklı iyi niyetle şakalaşarak yapılan görüşmenin nasıl işkenceye döndüğü hususunda hayretler içerisindeyiz. Eksik dosya gönderilmiştir” dedi.

“EL SIKIŞIP GİTTİLER”

Şüpheli polis memuru E.A da ifadesinde darp iddiasının asılsız olduğunu söyleyerek, “Orada komiser, ben, teknisyen yardımcımız ve 2 avukat ile birlikte 2-3 saat sohbet ettik. Darp iddiasından sonra da bir saat sohbet ettik. Kimseyi darp etmedik. Çıkarken el sıkışıp çıktılar” dedi.

“KADIN AVUKATA DARP OLSAYDI YANINDAKİ ERKEK AVUKAT TEPKİ GÖSTERİRDİ”

Şüpheli polis memuru İ.C avukat G.S.Y’nin yanında erkek bir avukatla birlikte karakola geldiğini söyleyerek, “Darp, tehdit, hakaret olmamıştır. Böyle bir şey kadın avukata yapılmış olsaydı yanındaki erkek avukat müdahale ederdi. CD izleme tutanağında geçmese de bütün memurlarla tokalaşıp ayrılmıştır. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum” dedi. Teknisyen yardımcısı M.K ise, olay günü kimseye bir şey yapılmadığını söyleyerek suçsuz olduğunu belirtti.

ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDILAR

Hakimlik sorgularının ardından şüpheliler atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, delillerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimalinin yüksek oluşu sebebiyle serbest bırakıldı. Şüphelilerin yurt dışına çıkışları da yasaklandı.