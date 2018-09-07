Habur sınırında kriz! Gümrükte bekletiliyorlar

Fiyat istikrarını sağlamak gerekçesiyle un ihracatına 6 Eylül’den itibaren getirilen sınırlama krize neden oldu. Bin 500 ton yük taşıyan tırlar, Habur Sınır Kapısı’ndaki gümrük sahasında bekletilmeye başlandı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili Aziz Odabaşı, gümrükleme işleminin 3 Eylül tarihinde yapıldığını, sorunun çözümü için bakanlık yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde, Tırların geçişine izin verilemeyeceğinin kendilerine bildirildiğini söyledi.

‘İFLAS EDERİZ’ ÇIKIŞI

Un ihracatı yapan firma sahiplerinin tırlarını geri çekmek zorunda kalacakları için iflas edecekleri şikayetinde bulunduklarını anlatan Odabaşı “Firma sahipleri gümrükleme işlemi olan tarih nedeniyle en azından söz konusu unların ihracatına izin verilmesini istiyor. Un yüklü tırlar şu anda Habur sınır kapısındaki gümrük sahasında bekliyor. Sorunun çözümü için görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yurt içi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle İhracat Rejimi Kararı’nda değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına kısıtlama getirildiği duyurulmuştu.