DGS tercihleri başladı!

Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebilecek olan DGS tercih işlemi, 14 Eylül tarihinde sona erecek. Peki, DGS tercihleri yapılırken nelere dikkat edilecek? İşte, merakla araştırılan tercih süreci hakkında detaylı bilgiler

DGS tercihleri, ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Aday İşlemleri Sistemine girmek için şifreye sahip olan ya da E-Devlet üzerinden giriş ile gerçekleştirilebilecek olan DGS tercihleri, 1 hafta içerisinde tamamlanacak.

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30 TERCİH HAKKI BULUNUYOR

Sınav sonuçlarının açıklanması ile adaylar tercih işlemi yapacaklar. Adayların sonuç belgelerinde; 2018 DGS puanları, ön lisans başarı puanları yer alacak. Bu bilgiler dışında adaylar sınav sonuç belgesi üzerinden testin sayısal ve sözel bölümlerinde yaptıkları doğru ve yanlış cevap sayılarına da ulaşabilecekler. Adaylar için tercih tarihleri, ÖSYM tarafından belirlenecek.

ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında DGS tercih işlemleri yapılabilecek. Tercih işlemini yapan adaylar, tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Adayların tercih için toplam 30 tercih hakkı bulunuyor. 30 tercih hakkının tamamının adaylar tarafından doldurulma zorunluluğu bulunmuyor.

DGS TERCİH KILAVUZLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Bu durumunda adaylar, 2018-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.