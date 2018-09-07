AKP ilişkisini yazdığı için ceza verildi! Bilirkişi trafik polisi...

Sendika.Org yazarı Hamide Yiğit’in “Tekmili Birden IŞİD- El Kaide’den IŞİD’e; Amerika için Cihat” adlı kitabı nedeniyle yargılandığı iki dava bugün 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Avrupa, Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EuroMed Rights)Temsilcisi Sylvie Jabbour, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, İnsan Hakları Derneği’nden Kasım Akbaş, Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Çağrı Kurter ve Manisa Barosu Genel Sekreteri Seçil Ege de duruşmayı izlemek için mahkeme salonundaydı.

İki ayrı dosyadan yargılanan Yiğit TCK 301. Madde gereğince “hükümeti, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı dosyadan 5 ay hapis cezası aldı. Ceza, 3 bin TL para cezasına çevrildi.

“Bilirkişi trafik polisi”

Sendika.Org’a konuşan Yiğit’in avukatı Mehmet Ümit Erdem, dosyanın bilirkişisinin bir trafik polisi olduğunu söyledi:

Hamide Yiğit dosyasında verilen ceza aslında bizi şaşırtmadı çünkü daha başlangıçta bilirkişi olarak trafik polisinin atandığı, yasaya uygun olup olmadığını incelediği bir dosya. Daha sonraki aşamalarda bütün delil toplama taleplerimizin reddedildi. 350’ye yakın bilimsel atıf olan akademik bir çalışma olduğunu anlatmamıza rağmen bir tane delilimizin toplanmadığı dosyada mahkeme 301. maddeden 6 ay hapis cezası verdi. Ancak müvekkilimiz hükmün geri açıklanması talebini kabul etmedi. Önümüzde istinaf aşaması var. Kararı istinaf mahkemesine götüreceğiz.

Hulusi Korkmaz’ın 2018 yılı bilirkişi başbuvusu reddedilmiş

Yiğit’in dosyasında bilirkişi sıfatıyla yer alan Hulusi Korkmaz’ın 2018 yılı bilirkişilik başvurusu İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı tarafından reddedilmiş.

“Mahkeme AKP ile devleti özdeşleştiriyor”

Sendika.Org’a kararı değerlendiren Hamide Yiğit ise kararın kabul edilemez olduğunu söyleyerek mahkemenin AKP ile devleti eş kıldığına dikkat çekti:

301’den yargılanıyorum. 301 devleti aşağılama suçunu içeriyor. Ben burada siyasi iktidarın yanlış dış politikasını eleştiren bir yazar olarak bundan 6 ay hapis cezası almak durumunda kaldım. Kabul edilir bir şey değildir bu. Mahkeme bu durumda AKP’yi devletle özdeşleştiriyor, eş kılmış oluyor. Demek ki AKP’yi eleştirmek devleti eleştirmek anlamına geliyor. Buradan hiçbir ceza almamam gerekirken 6 aylık hapis cezası aldım.

Davacılar: Berat Albayrak, Bilal Erdoğan, İHH

Yine aynı kitap hakkında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) suç duyurusu üzerine başlayan ve Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan şikayetçi olması üzerine hakaret suçlamasıyla açılan dava da bugün aynı mahkemede görüldü.

İddianamede Yiğit hakkında şu suçlamalar yer alıyor:

Genel olarak kitabın kitabın 191.sayfasından itibaren gelişen anlatımda müşteki ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslararası kaçak petrol ticaretine dahil olduğu, bu yolda IŞİD ile ticari kontakt kurduğu ve terör örgütüne yardımcı olduğu isnadında bulunulduğu belirtilmiş, söz konusu isnadın halen Enerji Bakanı olan müşteki açısından Kamu Görevlisine Alenen Hakaret suçu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Dava 15 kasım 2018 tarihine ertelendi.