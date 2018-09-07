'Uyanış' filmi yönetmeninin cezası belli oldu

AYŞEGÜL USTA/HÜRRİYET- İstanbul 36’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ali Avcı katıldı.

ÖRNEKLERLE KENDİNİ SAVUNDU: “SİNEMA BİR KURGUDUR”

Suçlamaları kabul etmeyen beraatını ve tahliyesini talep eden Ali Avcı son savunmasında şunları söyledi: “Uyanış filmi, sonuç itibari ile tutuklanmama gerekçe bu filmdi. Dünyada ilk defa bir yönetmen, bir yapımcı çektiği filmden dolayı tutuklanıyor. Sinema bir kurgudur. Film çekmek hayalle başlar, hayalle yazılır, hayalle çekilir.

“MUHTEŞEM YÜZYIL’A TAKİPSİZLİK VERİLDİ”:

Muhteşem yüzyıl dizisine yüzbinlerce insan tepki gösterdi, ‘ecdadımızı kötü gösteriyor’ diye... Sonra dava açıldı. Çağlayan adliyesinin verdiği karar, kurgu olduğundan dolayı takipsizlik verildi. Çünkü kurguydu. Amerika’da her yıl yüzlerce film çekilir. Bu filmlerin bir kısmında başkan rehin alınır, Beyaz Saray ele geçirilir ama kimse sen başkanı kötü gösterdin diye tutuklanmaz.Burada 15 Temmuz’a karşı bir algı bir propaganda olduğunu reddediyorum. Filmin adı Uyanış, sloganı bir milletin uyanışı. AK Parti bunu 16 Nisan referandumuna kadar kullanmıştır.

“YARGITAY’IN FETÖ ÜYESİ OLMAMI GEREKTİRECEK 13 KRİTERİNİN HİÇBİRİ YOKTUR”:

49 tane lehime olan bir delil var. Tüm bunlara rağmen halen halen örgüt üyesi olarak yargılanmamı gerektirecek hiçbir delil ortaya konmamıştır. Yargıtay tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmamı gerektirecek 13 kriterden hiçbiri yoktur.

“FETÖ İLE HUSUMETLİ OLDUĞUMUN 5 DELİLİ VARDIR”:

FETÖ/PDY terör örgütü ile husumetli olduğuma, icralık olduğuma dair 5 delil vardır. 14 aydır tutukluyum neden tutuklandığımı kendime izah edemiyorum. FETÖ/PDY terör örgütünün çekimi yazdırarak bitirmek isteyip bitiremedikleri ticaret hayatımı bitirdik. Batırmak istedikleri ama batıramadıkları şirketimi batırdık. Onların yapmak isteyip de yapamadıklarını bugün bizim yapmamız fantastik bir film gibi.

“SİZE SUNDUĞUM 133 DELİLLE BERAATIMI İSTİYORUM”:

İnsanların lekelenmeme hakkı vardır. Hayatımda bu güne kadar en ufak bir leke almadan geldim. Bütün çabam ve uğraşım alnıma sıçrayan bu lekeyi temizlemektir. Suç işlemedim, suçlu değilim, terörist hiç değilim. Size sunduğum 133 delille beraatimi talep ediyorum.”

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti Ali Avcı’yı, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Avcı’nın tahliye talebini de reddeden mahkeme heyeti, aynı örgüte üye olmak suçundan yargılanan ve kamu oyunca da tanına sanıkların yurt dışına kaçtıklarının bilinmesine nazaran kaçma ihtimali bulunan Avcı hakkında adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDE ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ İLE SUÇLANMIŞTI:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, “Küçük bölge imamı” olduğu ifade edilen Avcı’nın örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip, konumuna göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisine haiz yönetici vasfında görev üstlenerek faaliyet yürüttüğü iddia edilmişti. Terör örgütünün temel politikasına göre basın yayın üzerinden toplumsal algı idaresi alanında sorumluluk üstlenen ve faaliyetlerde bulunan yöneticilerden olduğu, yakalanma tarihine kadar faaliyetlerine aktif olarak devam ettiği belirtilmişti. Avcı’nın, “Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenmişti.